25 Февраля 2019
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При реставрации памятника героям-связистам в Волгограде украли 2 млн

В Волгограде после хищения бюджетных средств, выделенных на реставрацию памятнику героям-связистам "Ролик", возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".

Речь идет об объекте культурного наследия федерального значения "Место, где в 1942 – 1943 гг. находился блиндаж пункта связи (позывной "Ролик") дивизии генерала Людникова Ивана Ильича".

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Волгоградской области, подрядной организацией более чем на 2 млн рублей завышена стоимость ремонтно-восстановительных работ.

В ведомстве отметили, что некоторые виды работ не были выполнены. Однако 4,5 миллиона рублей, выделенные из федерального бюджета, фирма получила в полном объеме.

памятника героям-связистам в Волгограде, "Ролик"(2019)|Фото: oboivolgograd.ru

Напомним, в 2017 году в Волгограде разгорелся скандал в связи с вырубкой деревьев в Мемориальном парке у Мамаева кургана.

Вместо них к чемпионату мира по футболу 2018 года местные власти решили построить большую автопарковку почти на 300 машин. Деревья высаживались в память о погибших на войне сталинградцах.

Как сообщали местные СМИ, о том, что последний сохранившийся участок Мемориального парка на Мамаевом кургане будет вырублен под автопарковку, заявлял губернатор Волгоградской области, Герой России Андрей Бочаров. Стоит отметить, что глава региона является выходцем из Общероссийского народного фронта.

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При реставрации памятника героям-связистам в Волгограде украли 2 млн

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Теги: памятник, волгоград, мошенничество



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