Расскажет про выборы? Биатлонист Шипулин примет участие в шоу "Вечерний Ургант"

Возможного, Шипулин расскажет о довыборах депутата Государственной думы по Серовскому одномандатному избирательному округу № 174. Вакансия появилась после того, как Сергей Бидонько, избранный два с половиной года назад в нижнюю палату федерального парламента, занял пост заместителя губернатора региона по информационной и внутренней политике.

Среди возможных выдвиженцев эксперты называют около десятка имён, в том числе депутата Законодательного собрания Свердловской области Дмитрия Жукова, биатлониста Антона Шипулина, экс-депутата свердловского парламента Сергея Семеновых и шоумена Сергея Нетиевского.

Как сообщили Накануне.RU источники в исполкоме "ЕР", фаворитом предстоящих праймериз считается Шипулин, несмотря на то, что он до сих пор занимает невнятную позицию. Его кандидатуру неформально поддержал губернатор Евгений Куйвашев, поэтому спортсмену придётся оправдать аванс высокого доверия.