Расскажет про выборы? Биатлонист Шипулин примет участие в шоу "Вечерний Ургант"
Уральский биатлонист Антон Шипулин примет участие в программе "Вечерний Ургант". Планируется, что он расскажет о завершении спортивной карьеры. Программу запишут уже сегодня, 25 февраля, передаёт корреспондент Накануне.RU.
Когда программу покажут по ТВ - неизвестно.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Гости недели 🎬 25 – 28 февраля Дорогие зрители, приглашаем вас на съемки программы "Вечерний Ургант" в телецентр "Останкино", которые пройдут с понедельника по четверг! Присылайте свои заявки к нам на почту: ✉ welcome.urgantshow@gmail.com или через форму на сайте urgantshow.ru. Обязательно указывайте в теме письма дату съёмок. Как быстро и правильно записаться – смотрите в наших сообществах ВКонтакте и на Facebook. #вечернийургант #останкино #первыйканал