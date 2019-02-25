25 Февраля 2019
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Общество Свердловская область

Расскажет про выборы? Биатлонист Шипулин примет участие в шоу "Вечерний Ургант"

Уральский биатлонист Антон Шипулин примет участие в программе "Вечерний Ургант". Планируется, что он расскажет о завершении спортивной карьеры. Программу запишут уже сегодня, 25 февраля, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Когда программу покажут по ТВ - неизвестно.

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Гости недели 🎬 25 – 28 февраля Дорогие зрители, приглашаем вас на съемки программы "Вечерний Ургант" в телецентр "Останкино", которые пройдут с понедельника по четверг! Присылайте свои заявки к нам на почту: ✉ welcome.urgantshow@gmail.com или через форму на сайте urgantshow.ru. Обязательно указывайте в теме письма дату съёмок. Как быстро и правильно записаться – смотрите в наших сообществах ВКонтакте и на Facebook. #вечернийургант #останкино #первыйканал

Публикация от Вечерний Ургант (@vecherniy_urgant)

Возможного, Шипулин расскажет о довыборах депутата Государственной думы по Серовскому одномандатному избирательному округу № 174. Вакансия появилась после того, как Сергей Бидонько, избранный два с половиной года назад в нижнюю палату федерального парламента, занял пост заместителя губернатора региона по информационной и внутренней политике.

Среди возможных выдвиженцев эксперты называют около десятка имён, в том числе депутата Законодательного собрания Свердловской области Дмитрия Жукова, биатлониста Антона Шипулина, экс-депутата свердловского парламента Сергея Семеновых и шоумена Сергея Нетиевского.

Как сообщили Накануне.RU источники в исполкоме "ЕР", фаворитом предстоящих праймериз считается Шипулин, несмотря на то, что он до сих пор занимает невнятную позицию. Его кандидатуру неформально поддержал губернатор Евгений Куйвашев, поэтому спортсмену придётся оправдать аванс высокого доверия.

Евгений Куйвашев, Антон Шипулин(2018)|Фото: instagram.com/evgenykuyvashev

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Расскажет про выборы? Биатлонист Шипулин примет участие в шоу "Вечерний Ургант"

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Теги: Единая Россия, праймериз, выборы-2019, Серовский избирательный округ, Антон Шипулин, Вечерний Ургант



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