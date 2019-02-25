В Югре предприниматель погиб от рук угнетённых рабочих

В посёлке Ванзеват погиб местный житель. Он якобы жестоко обращался со своими работниками, которые в итоге и решились на восстание, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По данным местных СМИ, бизнесмен якобы избивал своих рабочих, морил их голодом, запрещал покупать продукты в местном магазине и отбирал документы при трудоустройстве. Это якобы привело к тому, что "рабы" решили убить бизнесмена.

В пресс-службе окружного управления СКР Накануне.RU сообщили, что 24 февраля в доме №3 по ул. Набережная в Ванзевате нашли труп 61-летнего местного жителя с огнестрельной раной живота. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".