25 Февраля 2019
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра

В Югре предприниматель погиб от рук угнетённых рабочих

В посёлке Ванзеват погиб местный житель. Он якобы жестоко обращался со своими работниками, которые в итоге и решились на восстание, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По данным местных СМИ, бизнесмен якобы избивал своих рабочих, морил их голодом, запрещал покупать продукты в местном магазине и отбирал документы при трудоустройстве. Это якобы привело к тому, что "рабы" решили убить бизнесмена.

В пресс-службе окружного управления СКР Накануне.RU сообщили, что 24 февраля в доме №3 по ул. Набережная в Ванзевате нашли труп 61-летнего местного жителя с огнестрельной раной живота. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

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В Югре предприниматель погиб от рук угнетённых рабочих

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Теги: Ванзеват, рабочие, убийство бизнесмена



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