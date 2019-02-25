25 Февраля 2019
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Политика В бывшем СССР За рубежом Украина

Дуда обвинил УПА* и дивизию СС "Галичина" в геноциде поляков

Президент Польши Анджей Дуда написал в письме к участникам памятного мероприятия по случаю 75-й годовщины массовых убийств в селе Гута Пеняцкая, что это был геноцид поляков, который совершили украинские нацисты. Об этом пишет PolskieRadio24.
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"Геноцид, который здесь совершили солдаты дивизии СС "Галичина" и Украинской повстанческой армии*, был одним из крупнейших в многолетнем ряду преступлений, который мы называем резней польского населения на Волыни, Подолье и Львовщине", - подчеркнул Дуда.

Напомним, год назад он также обвинил украинских нацистов в геноциде поляков в Гуте Пеняцкой. В июле Польша заявила, что Украина должна признать Волынскую резню геноцидом, который совершили украинские нацисты.

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Дуда обвинил УПА* и дивизию СС "Галичина" в геноциде поляков

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Теги: Украина, Польша, геноцид



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