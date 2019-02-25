В Нижнем Тагиле вырастет плата за детские сады

С лета в Нижнем Тагиле вырастет плата за детские сады. Как передает корреспондент Накануне.RU, соответствующее постановление подписал глава города Владислав Пинаев (на фото).

Как говорится в опубликованном на официальном сайте мэрии документе, с 1 июня 2019 года размер платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных учреждениях Нижнего Тагила составит 2 тысячи 169 рублей в месяц на одного ребенка. На данный момент родители платят за это 2 тысячи 80 рублей.

Напомним, в январе стало известно, что в 2019 году в Нижнем Тагиле начнется строительство двух детских садов. В 2020 году планируется построить еще четыре детсада.