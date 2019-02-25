Тюменский блогер прокатился со стриптизёршами по городу в кабриолете

Тюменец Эдуард Ф., ранее катавшийся по городу в ванне, опубликовал кадры новой поездки. На этот раз он отметил 23 февраля катанием в кабриолете в компании эпатажно одетых женщин, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Видео разлетелось по соцсетям. Комментаторы по одной из публикаций были на редкость единодушны: они отметили, что в поездке мало того, что нет никакого смысла, так ещё и девушки потом могут получить проблемы со здоровьем. В пресс-службе городской полиции Накануне.RU заявили, что проводят по факту поездки проверку.

Напомним, в апреле прошлого года Эдуард искупался в луже ЖК "Комарово" и превратился в "русалку". В конце июля случились "покатушки" в ванне. После того, как ролик появился в сети, сотрудники ГИБДД оштрафовали водителя автомобиля, который "буксировал" ванну, за "нарушение правил перевозки пассажиров". Позже блогер стал героем одной из программ "Первого канала". Осенью он прошёлся по городу полуголым, на цепи и со связанными руками. Тогда он заявил Накануне.RU, что хочет "проводить тренинги личностного роста, чтобы люди могли преодолевать свои страхи и достигать высот, до которых раньше добраться боялись".

Отметим, подобными "выступлениями" "прославился" земляк Эдуарда, Артём Т. Сначала он решил отметить победу Хабиба Нурмагомедова над Конором МакГрегором прыжком в фонтан торгового центра "Кристалл". Позже он танцевал на проезжей части, а также катался по Тюмени с муляжами автоматов. За два последних ролика он был арестован на 25 дней.