25 Февраля 2019
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Общество Челябинская область

"Вы как ходите в такой чистой обуви?". Дубровский потребовал от глав районов и "Южуралмоста" убрать улицы и дворы Челябинска от снега

Губернатор Борис Дубровский назвал недопустимой ситуацию по уборке снега в городе и потребовал от глав районов и "Южуралмоста" убрать улицы и дворы Челябинска, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Челябинск не может так выглядеть. Это город-миллионник, здесь люди живут для того, чтобы ходить в туфлях, а не в кирзовых сапогах", - подчеркнул глава области.

Губернатор отметил, что был на зимней сельской спартакиаде в Долгодеревенском, где оказалось чище, чем в Челябинске, а 19 февраля посетил Тюмень.

"Это же не Сочи, снега там не меньше, а бордюры видны, сверху бордюров снег почищен. Почему у нас не так?!", - обратился он к руководителям районов.

Он потребовал от глав показать свою обувь.

"Вы как ходите в такой чистой обуви? Не ходите, смотрите на улицу из окон автомобилей, как люди плывут по снегу с колясками? Потому что невозможно в туфлях пройти по этим дорогам. Ситуация в городе сложилась недопустимая!", - заявил он.

Губернатор поручил городской мэрии должным образом спрашивать с подрядчика выполнение контракта. "Если подрядчик не справляется, пусть подключает субподрядные организации. Средств выделяется достаточно – можно вычистить город от снега", – отметил губернатор.

Главам районов поручено усилить работу с УК, а если они не справляются со своими обязанностями, лишать их лицензии.

Кроме того, по поручению главы области городская мэрия подготовит две "дорожные карты" по уборке снега в марте и на следующий зимний сезон.

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"Вы как ходите в такой чистой обуви?". Дубровский потребовал от глав районов и "Южуралмоста" убрать улицы и дворы Челябинска от снега

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Теги: снег, уборка дорог, Южуралмост, Борис Дубровский,



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