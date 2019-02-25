25 Февраля 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Во время "евромайдана" Яценюк выпрашивал у Януковича пост премьера, - экс-советник Януковича

Во время "евромайдана" в Киеве непримиримый тогда на словах оппозиционер Арсений Яценюк пытался выторговать у президента страны Виктора Януковича пост премьер-министра. Об этом в беседе с журналистом Александром Дубинским сказал юрист Андрей Портнов, который был тогда советником Януковича и входил в рабочую группу по по урегулированию политического кризиса, а месяц до переворота был первым заместителем главы администрации президента Украины.
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"Яценюк тогда просился быть премьер-министром, и нам эта идея понравилась, так как можно было получить какую-то передышку и прекратить захват административных зданий. Яценюк тогда захотел половину правительства и Нацбанк", - сообщил Портнов.

По его словам, Яценюк персонально прибыл на переговоры в загородную резиденцию Януковича - Межигорье, чтобы попытаться выторговать себе выгодные условия. Портнов вспоминает, что это было в середине февраля 2014 года. Это означает, что еще за неделю до переворота мятежники не были уверены в свержении легитимной власти.

Напомним, Яценюк стал премьером сразу после переворота.

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Во время "евромайдана" Яценюк выпрашивал у Януковича пост премьера, - экс-советник Януковича

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Теги: Украина, Виктор Янукович, Арсений Яценюк, евромайдан



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