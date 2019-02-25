25 Февраля 2019
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Происшествия Свердловская область

СКР заберет у полиции дело о падении на пенсионерку глыбы льда с крыши мэрии Екатеринбурга

В Екатеринбурге инцидентом с травмированием пенсионерки у здания мэрии города заинтересовался региональный СКР. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, следственный комитет хочет забрать материалы дела из городской полиции.

"Правоохранительными органами проводится доследственная проверка о том, что днём 23 февраля 2019 года у здания, расположенного на перекрёстке проспекта Ленина и улицы 8 марта в Екатеринбурге, 69-летняя женщина получила травмы в результате падения на неё снежно-ледяного нароста", - добавили в СКР.

Следователи планируют провести комплекс необходимых проверочных мероприятий.

Напомним, что администрация Екатеринбурга анализирует видеозаписи из разных источников, чтобы подтвердить или опровергнуть сообщение о опадении глыбы льда на женщину. В результате у пострадавшей зафиксирован ушиб груди и рассечено лицо.

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СКР заберет у полиции дело о падении на пенсионерку глыбы льда с крыши мэрии Екатеринбурга

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Теги: екатеринбург, инцидент, лёд, уборка снега, пенсионерка, администрация



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