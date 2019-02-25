Губернатора Севастополя "отправили" в отставку и "назначили" ему сменщика из команды Собянина

Решение об отставке губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова принято и уже не будет пересмотрено, в качестве сменщика в городе-герое называют вице-мэра Марата Хуснуллина (на фото). Такие сенсационные новости распространяют ряд telegram-каналов и некоторые федеральные СМИ со ссылкой на неназванные источники, передает корреспондент Накануне.RU.

Так, telegram-канал "Кремлевский безбашенник" прямо называет Хуснуллина сменщиком Овсянникова в Севастополе, о чем якобы свидетельствует повышенный интерес к южному региону московского мэра Сергея Собянина.

Другие telegram-каналы увязывают близкую отставку Овсянникова с происходящим сегодня в севастопольской "Единой России". По решению и инициативе секретаря Генсовета партии Андрея Турчака там была проведена масштабная "чистка" рядов, в отставку был отправлен лояльный губернатору Овсянникову руководитель отделения Борис Колесников. У руля севастопольской "ЕР" стал депутат Госдумы Дмитрий Саблин (которого некоторые также называли в числе возможных сменщиков Овсянникова), всего же лишь за последнее время в партию явочным порядком, по решению московских органов, было принято порядка 50 новых членов. Все это, повторимся, происходит без какого-либо участия губернатора Дмитрия Овсянникова и его людей. Их просто не допускают до дел партии на полуострове. Костяк же севастопольской "Единой России" формируется из выходцев организации "Боевое братство", к которой, кстати, принадлежит и полковник в отставке Дмитрий Саблин.

Марат Хуснуллин с декабря 2010 года занимает пост заместителя мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства, до этого работал на аналогичных должностях в республике Татарстан. Работа именно там прославила его как чиновника, умеющего привлечь большие федеральные инвестиции в регион и вовремя освоить деньги, при нем в республике развернулось масштабное строительство дорог, социальных и спортивных объектов. В правительстве Москвы Хуснуллин, перешедший на работу по приглашению Собянина, запомнился прежде всего пересмотром договоров со множеством строителей-подрядчиков в 2011-2012 гг., документы, по мнению властей, не отвечали интересам развития столицы. Кроме строительства, Хуснуллин курирует работу и по направлению "Новой Москвы".

Остается добавить, что перманентный конфликт части депутатского корпуса в Севастополе (лидером оппозиции многие называют экс-"народного мэра" Алексея Чалого) с губернаторской командой Дмитрия Овсянникова не раз становился предметом интереса со стороны федеральной власти. Лишь в прошлом году конфликт так или иначе пыталась погасить спикер верхней палаты Валентина Матвиенко, летом для изучения ситуации в Севастополь приезжал Андрей Турчак. Ситуацию осложняют предстоящие выборы в Законодательное собрание Севастополя, которые пройдут в сентябре и по итогам которых "Единая Россия" точно может утратить свою монополию на представительство в городском парламенте.

Очевидно, что сейчас федеральный центр предпочитает не поддерживать в конфликте ни одну из сторон, пытаясь, тем не менее, найти выход из сложившегося положения путем привлечения свежих сил (того же Саблина). В запасе остается самый радикальный вариант – смена губернатора Овсянникова, избранного лишь в 2017 году, на нового ставленника и кандидатура Хуснуллина, профессионального чиновника и управленца в строительной сфере, представляется в таком случае едва ли не идеальным вариантом.

Объективности ради следует добавить, что слухи об отставке другого крымского руководителя – Сергея Аксенова, возникают с периодичностью раз в полгода. Не раз и не два назывались возможные сменщики Аксенова, однако, последний продолжает работать главой республики Крым и сам отправляет наиболее зарвавшихся подчиненных в отставку.