Внук генерала Карбышева подал заявление на Comedy Woman за шутку о деде

Внук погибшего в концлагере советского генерала Дмитрия Карбышева подал в СК заявление на шоу Comedy Woman за шутку о своем деде.

Как сообщает РЕН ТВ, в заявлении сказано, что юмористы представили героическую смерть под хоодными струями воды как что-то смешное и глупое. Дмитрий Карбышев-младший потребовал возбудить уголовное дело в отношении авторов скетча.

Напомним, режиссер Никита Михалков возмутился шуткой про генерала, прозвучавшей в программе Comedy Woman. После чего бывшая участница шоу Наталья Медведева публично извинилась. По ее словам, на тот момент она вообще думала, что Карбышев - вымышленный персонаж.

Памятник генералу Карбышеву

Отметим, в распоряжении телеканала оказались результаты психологического исследования выступления группы Сomedy Woman. Эксперты усмотрели в шутке "психологическую диверсию", направленную на "разрушение в сознании российской молодежи традиционных ценностей".

Как сообщало Накануне.RU, в международном детском центре "Артек" ответили на скандальную историю. Ребята запустили всероссийскую акцию в социальных сетях. Они разместили в своих аккаунтах тег #КтоТакойКарбышев и предложили подписчикам в День защитника Отечества делиться фактами о жизни генерала и ссылками на материалы о нем, которые следует прочитать, а также призвали сверстников выкладывать свои фото "В шеренге с героем" из разных городов России.