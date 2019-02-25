СМИ: Сорокин покинет оргкомитет чемпионата Европы-2020 в России

СМИ сообщили, что в организационном комитете чемпионата Европы-2020 в России произойдут изменения.

Как утверждает "Чемпионат", пост главы оргкомитета покинет Алексей Сорокин, который сосредоточится на работе в государственной корпорации развития ВЭБ, куда он перешел после чемпионата мира-2018.

Сам Сорокин не стал подтверждать эту информацию, но, по данным издания, это случится в ближайшее время, а наблюдательный совет оргкомитета Евро-2020 в России должна возглавить вице-премьер Правительства РФ Ольга Голодец.

Напомним, предстоящий турнир войдет в историю как первый чемпионат Старого Света, который примут сразу 13 городов: Амстердам (Голландия), Баку (Азербайджан), Бильбао (Испания), Брюссель (Бельгия), Будапешт (Венгрия), Бухарест (Румыния), Глазго (Шотландия), Дублин (Ирландия), Копенгаген (Дания), Лондон (Англия), Мюнхен (Германия), Рим (Италия) и Санкт-Петербург (Россия).

Ранее стал известен календарь матчей сборной России в отборочном цикле к чемпионату Европы 2020 года.