25 Февраля 2019
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СМИ: Сорокин покинет оргкомитет чемпионата Европы-2020 в России

СМИ сообщили, что в организационном комитете чемпионата Европы-2020 в России произойдут изменения.

Как утверждает "Чемпионат", пост главы оргкомитета покинет Алексей Сорокин, который сосредоточится на работе в государственной корпорации развития ВЭБ, куда он перешел после чемпионата мира-2018.

Сам Сорокин не стал подтверждать эту информацию, но, по данным издания, это случится в ближайшее время, а наблюдательный совет оргкомитета Евро-2020 в России должна возглавить вице-премьер Правительства РФ Ольга Голодец.

Евро-2020 эмблема Санкт-Петербурга(2017)|Фото: Михаил Шапаев РФС

Напомним, предстоящий турнир войдет в историю как первый чемпионат Старого Света, который примут сразу 13 городов: Амстердам (Голландия), Баку (Азербайджан), Бильбао (Испания), Брюссель (Бельгия), Будапешт (Венгрия), Бухарест (Румыния), Глазго (Шотландия), Дублин (Ирландия), Копенгаген (Дания), Лондон (Англия), Мюнхен (Германия), Рим (Италия) и Санкт-Петербург (Россия).

Ранее стал известен календарь матчей сборной России в отборочном цикле к чемпионату Европы 2020 года.

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СМИ: Сорокин покинет оргкомитет чемпионата Европы-2020 в России

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Теги: Сорокин, Евро-2020, оргкомитет



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