25 Февраля 2019
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Происшествия В России

Рехаб Стаса Пьехи ограбили: воры забрали деньги, предназначавшиеся на зарплату врачам

Певец Станислав Пьеха (38) рассказал об ограблении его наркологической реабилитационной клиники.

В Instagram Пьеха пишет: "Прошлой ночью, неизвестный в маске взломал сейф в моей клинике и забрал выручку за месяц, приготовленную на погашение аренды и ЗП.. наша клиника на сегодня зарабатывает ровно столько, чтобы обеспечивать саму себя... это совсем не прибыльный бизнес и очень непривлекательный, т.к. мы постоянно имеем дело не только со спасением жизни, но и с активным сопротивлением со стороны спасаемого! И то, что побудило меня заняться этим лежит совсем не в финансовой плоскости, это (если угодно) мое служение обществу, я знаю, как тяжело выздоравливать от наркомании и знаю тысячу (из миллионов ушедших), кто смог переродиться и знаю, как мы это сделали, я свято верю именно в этот путь и хочу иметь возможность делиться этим... Строя эту клинику я брал в долг, продал квартиру... я знаю, что должен этим заниматься и все тут, ничто другое меня совсем не прельщает" (авторские орфография и пунктуация в цитате сохранены – прим. ред.).

Артист также сообщил, что из сейфа украли 1, 2 млн руб., а также пообещал, что "больше там никаких денег храниться не будет".

В комментариях Стасу сочувствуют ("Слава Богу, что деньгами...обидно и мерзко от произошедшего..") и даже предлагают скинуться, чтобы компенсировать врачам хотя бы часть зарплаты. Многие также удивляются, что столь солидные суммы руководство клиники держало в наличном виде, не переводя на банковские счета.

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Рехаб Стаса Пьехи ограбили: воры забрали деньги, предназначавшиеся на зарплату врачам

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Теги: стас пьеха, наркологическая клиника, рехаб, ограбление, сейф



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Ранее 25.02.2019 00:03 Мск В Москве ограбили клинику Стаса Пьехи

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