Baring Vostok попросил Путина взять под личный контроль уголовное дело Калви

Инвестиционный фонд Baring Vostok попросил президента России Владимира Путина ​взять под личный контроль уголовное дело в отношении основателя фонда Майкла Калви и еще нескольких сотрудников.

В открытом письме на сайте фонда отмечается, что уголовное преследование произошло на фоне корпоративного спора в ПАО "КБ Восточный" - между фондами Baring Vostok с одной стороны, и российскими предпринимателями, акционерами банка - с другой.

Кроме того, отмечается, что подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам в сфере предпринимательской деятельности мер пресечения не заключают под стражу, однако для фигурантов дела Baring Vostok суд избрал именно такую меру пресечения.

Напомним, дело о хищении 2,5 млрд руб. у банка "Восточный" было возбуждено Следственным комитетом России в середине февраля. В рамках расследования были задержаны сам Калви и еще несколько человек.

Ранее СМИ сообщили, что основателю и управляющему партнеру инвестиционного фонда Baring Vostok предъявили обвинение.

В Кремле заявили, что следят за ситуацией вокруг дела инвестиционной компании Baring Vostok и надеются, что оно не скажется негативно на инвестклимате в России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщил, что Владимир Путин ни с кем не обсуждал судьбу арестованного Майкла Калви. Не обсуждалась, в том числе, и возможность предоставления поручительств за бизнесмена

Опрошенные Накануне.RU эксперты полагают, что дело Калви связано не с политикой, а со спором хозяйствующих субъектов в банке "Восточный".