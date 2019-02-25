В Москве "заминировали" несколько судов и ТЭЦ

В Москве несколько судов, ТЭЦ и районную тепловую станцию проверяют после анонимных сообщений о минировании.

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Сегодня стало известно об эвакуации работников и посетителей Мосгорсуда и проверке двух районных судов на улицах Зои и Александра Космодемьянских и Донская. Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, также угрозы взрывов поступили в адрес ТЭЦ-8, ТЭЦ-12, ТЭЦ-16, ТЭЦ-25, ТЭЦ-26, районной тепловой станции на Лермонтовском проспекте и районного суда в Троицке.

Сейчас вся информация проверяется.

Напомним, на минувшей неделе из московского парка "Зарядье" эвакуировали около 300 человек из-за "минирования".