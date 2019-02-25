"Дни тяжелые настали для Милонова Витали": Шнуров пожаловался на обидчика спикеру Госдумы
Адвокат Сергея Шнурова Константин Добрынин пожаловался председателю Госдумы Вячеславу Володину на народного избранника из Питера – Виталия Милонова. Юриста возмутили высказывания скандального депутата в адрес фронтмена группы "Ленинград". Напомним, Милонов называл Шнура "бесовским запевалой" и обвинял в пропаганде аморального образа жизни. А до этого назвал "отрыжкой пивняка" и критиковал поэтические способности Сергея (говорил, что их и вовсе нет).
Спикер нижней палаты парламента ситуацию пока не прокомментировал, так что Шнуров сам отдувается на своей странице в Instagram. И, конечно же, в стихотворной форме:
"Мы пока не в Верхней Вольте,
Чтоб дубинами трясти.
Звали на дуэль? Извольте,
Для наглядной внятности.
Вы же власти и закона,
Представитель и лицо,
Но мандат или икона,
Не спасает наглецов.
Мы оружием же вашим,
Вас немножко ошарашим.
И на вашем же примере
Неизящном, невысоком.
Пусть другим, по крайней мере,
Он получится уроком.
Дни тяжелые настали
Для Милонова Витали.
Вот уже и не до глума,
Тут до исключенья вплоть.
Дума ведь от слова думать,
А не языком молоть".
Очевидно, что Шнуров возлагает на Володина и других коллег Милонова большие надежды. Что касается упомянутой дуэли – ранее Виталий призывал Сергея выйти на поединок и сразиться на средневековом оружии – нормандских мечах.