25 Февраля 2019
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"Дни тяжелые настали для Милонова Витали": Шнуров пожаловался на обидчика спикеру Госдумы

Адвокат Сергея Шнурова Константин Добрынин пожаловался председателю Госдумы Вячеславу Володину на народного избранника из Питера – Виталия Милонова. Юриста возмутили высказывания скандального депутата в адрес фронтмена группы "Ленинград". Напомним, Милонов называл Шнура "бесовским запевалой" и обвинял в пропаганде аморального образа жизни. А до этого назвал "отрыжкой пивняка" и критиковал поэтические способности Сергея (говорил, что их и вовсе нет).

Спикер нижней палаты парламента ситуацию пока не прокомментировал, так что Шнуров сам отдувается на своей странице в Instagram. И, конечно же, в стихотворной форме:

"Мы пока не в Верхней Вольте,

Чтоб дубинами трясти.

Звали на дуэль? Извольте,

Для наглядной внятности.

Вы же власти и закона,

Представитель и лицо,

Но мандат или икона,

Не спасает наглецов.

Мы оружием же вашим,

Вас немножко ошарашим.

И на вашем же примере

Неизящном, невысоком.

Пусть другим, по крайней мере,

Он получится уроком.

Дни тяжелые настали

Для Милонова Витали.

Вот уже и не до глума,

Тут до исключенья вплоть.

Дума ведь от слова думать,

А не языком молоть".

Очевидно, что Шнуров возлагает на Володина и других коллег Милонова большие надежды. Что касается упомянутой дуэли – ранее Виталий призывал Сергея выйти на поединок и сразиться на средневековом оружии – нормандских мечах.

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"Дни тяжелые настали для Милонова Витали": Шнуров пожаловался на обидчика спикеру Госдумы

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Теги: виталий милонов, сергей шнуров, дуэль, вячеслав володин



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