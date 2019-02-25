В РАМТ при монтировке декораций погибла сотрудница театра

Сотрудница Российского академического Молодежного театра погибла при монтировке декораций, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

Заведующей художественно-постановочной частью Ольге Школьниковой было 69 лет. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего в театре будет создана комиссия.

"Произошел несчастный случай при монтировке. Для театра это шок и огромная утрата. Ольга Андреевна была одним из самых опытных сотрудников театра. Театр предпринял все необходимые формальности, положенные в таких случаях", - сообщили в пресс-службе.