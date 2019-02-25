25 Февраля 2019
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Общество Свердловская область

Высокинский потребовал убирать Екатеринбург в два раза быстрее

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что необходимо усилить процесс уборки города. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.
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Заявление Высокинский сделал на утреннем рабочем совещании в понедельник, 25 февраля. По его словам, нужно ежедневно вывозить с улиц города как можно больше снега, чтобы весной в уральской столице было максимально чисто.

Мэр отметил, что сейчас по нормативам основная часть города должна быть убрана за две недели.

"Наша цель - сократить это время до одной недели, для этого мы не только закупаем технику, но и увеличиваем штатное расписание, сметы финансирования и заработную плату для рабочих", - сказал Александр Высокинский.

снег, сугроб(2019)|Фото: Накануне.RU

По мнению главы города, необходимо решать ситуацию по тем территориям, которые муниципалитет не убирает.

Ранее сообщалось, что в прошедшие выходные на женщину с крыши упала глыба льда: инцидент произошел рядом со зданием администрации Екатеринбурга. В мэрии пообещали провести свое расследование.

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Высокинский потребовал убирать Екатеринбург в два раза быстрее

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Теги: Высокинский, уборка, снег, Екатеринбург



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