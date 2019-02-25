Высокинский потребовал убирать Екатеринбург в два раза быстрее

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что необходимо усилить процесс уборки города. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Заявление Высокинский сделал на утреннем рабочем совещании в понедельник, 25 февраля. По его словам, нужно ежедневно вывозить с улиц города как можно больше снега, чтобы весной в уральской столице было максимально чисто.

Мэр отметил, что сейчас по нормативам основная часть города должна быть убрана за две недели.

"Наша цель - сократить это время до одной недели, для этого мы не только закупаем технику, но и увеличиваем штатное расписание, сметы финансирования и заработную плату для рабочих", - сказал Александр Высокинский.

По мнению главы города, необходимо решать ситуацию по тем территориям, которые муниципалитет не убирает.

Ранее сообщалось, что в прошедшие выходные на женщину с крыши упала глыба льда: инцидент произошел рядом со зданием администрации Екатеринбурга. В мэрии пообещали провести свое расследование.