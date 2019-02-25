25 Февраля 2019
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Наука и техника В России

В России к 2022 году построят первый туристический космодром

Первый частный космодром для суборбитальных полетов появится в России к 2022 году. Реализация проекта потребует 40 млн долларов, пишут "Известия". Первый запуск, как ожидается, может быть совершен в 2025 году.

Два стартовых стола на площади 5 млн квадратных метров могут разместиться в Нижегородской области или Республике Татарстан, сообщили в компании "КосмоКурс".

Планируется, что космодром будет использоваться для организации туристических полетов на высоту около 200 километров.

Чтобы отправиться в такое путешествие, придется заплатить не менее 200 тыс. долларов, а также пройти специальную подготовку.

Ранее сообщалось, что компания Orion Span к 2021 году намерена создать первый орбитальный отель класса люкс. Его разместят в космической станции Aurora Station на высоте 320 километров от Земли.

На станции смогут разместиться шесть человек: четверо космических туристов и два члена экипажа.

В настоящее время единственной используемой с целью космического туризма является Международная космическая станция (МКС). Полеты осуществляются при помощи российских космических кораблей "Союз" на российский сегмент МКС.

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В России к 2022 году построят первый туристический космодром

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Теги: туристический космодром, Россия



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