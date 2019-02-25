На Южном Урале авария на канализационном коллекторе стала причиной загрязнения озера Тургояк

9 февраля на берегу озера Тургояк произошла коммунальная авария на канализационном коллекторе, в результате этого стоки попали в озеро.

Фирма "Золотой пляж" сейчас занимается изъятием водных ресурсов с поверхности озера, хотя договор водопользования с министерством имущества и природных ресурсов Челябинской области истек 31 декабря прошлого года, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Также фирма не ведет учет объема изъятых водных ресурсов. Сейчас на "Золотой пляж" заведены административные дела.