25 Февраля 2019
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Происшествия Челябинская область

На Южном Урале авария на канализационном коллекторе стала причиной загрязнения озера Тургояк

9 февраля на берегу озера Тургояк произошла коммунальная авария на канализационном коллекторе, в результате этого стоки попали в озеро.

Фирма "Золотой пляж" сейчас занимается изъятием водных ресурсов с поверхности озера, хотя договор водопользования с министерством имущества и природных ресурсов Челябинской области истек 31 декабря прошлого года, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Также фирма не ведет учет объема изъятых водных ресурсов. Сейчас на "Золотой пляж" заведены административные дела.

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На Южном Урале авария на канализационном коллекторе стала причиной загрязнения озера Тургояк

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Теги: Золотой пляж, Тургояк, озеро, канализация, авария, загрязнение, прокуратура



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