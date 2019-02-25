В Магнитогорске четверо детей, прилетевших из Москвы на соревнования, госпитализированы с пищевым отравлением

Четверо детей из Южно-Сахалинска, прилетевших в Магнитогорск из Москвы для участия в соревнованиях по горнолыжному спорту, госпитализированы с предварительным диагнозом "пищевое отравление", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

В аэропорт Магнитогорска сегодня прибыл самолет из Москвы, на борту которого находились 11 детей из Южно-Сахалинска в сопровождении трех взрослых. Они приехали в Магнитогорск для участия в соревнованиях по горнолыжному спорту.

Однако по прилету четверо детей почувствовали себя плохо и обратились за помощью к медикам. Юных спортсменов госпитализировали с предварительным диагнозом "пищевое отравление". Сейчас их состояние оценивается как удовлетворительное.

По данному факту проводится проверка.