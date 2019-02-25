25 Февраля 2019
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Происшествия Курганская область

В Кургане полицейский, отмечавший День защитника отечества, избил соседа-пенсионера

В Кургане сотрудник полиции избил соседа-пенсионера.

Инцидент произошел в доме №25А на улице Краснодонской ночью 23 февраля, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Правоохранитель решил не тянуть с празднованием мужского дня и на всю катушку включил музыку в своей квартире - это не понравилось соседям, 69-летний сосед отправился разбираться с полицейским.

Без лишних слов полицейский ударил пожилого мужчину по голове, тот скатился с лестницы в подъезде и ударился головой о ступеньки. Сейчас пенсионер находится в коме.

"Сотрудник полиции задержан, следователем ему предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, в суд готовится ходатайство о его заключении под стражу", - добавили в СК.

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В Кургане полицейский, отмечавший День защитника отечества, избил соседа-пенсионера

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Теги: Курган, полицейский, травма, пенсионер, удар, 23 февраля, СК



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