Молодые семьи Нефтеюганска вслед за сургутянами выходят на пикет

Молодые семьи Нефтеюганска 3 марта выходят на массовый пикет, передает корреспондент Накануне.RU.

Акция пройдет с 12.00 до 13.00, в "Скейт парке" (бывший ДК "Строитель"). Мероприятие согласовано с городскими властями. Молодые семьи добиваются восстановления исключенных участников жилищной программы "Доступное жилье молодым семьям".

"Исключенные 36-летние требуют вернуть положенные субсидии на их детей. Дети не виноваты, что их родители стареют!" - заявляют активисты.

Напомним, что аналогичная акция протеста в тот же день пройдет в Сургуте, в сквере 31 микрорайона. Заявленная численность 200 человек. Кроме того, в городе проходит серия одиночных пикетов.