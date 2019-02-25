Россияне назвали арест Арашуковых переделом сфер влияния в высших эшелонах власти

Почти каждый третий россиянин (31%) считает, что задержание члена Совета Федерации Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова является проявлением борьбы за передел сфер влияния в высших эшелонах власти. Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".

Только 25% респондентов считают громкий арест проявлением серьезной борьбы с коррупцией в госаппарате. 23% опрошенных назвали его отвлечением внимания населения от реальных проблем в экономике.

Как сообщало Накануне.RU, депутат Госдумы от фракции КПРФ Валерий Рашкин интересовался у Генеральной прокуратуры причастностью сенатора Рауфа Арашукова к уголовным преступлениям еще в октябре прошлого года. Тогда надзорное ведомство не дало внятного ответа на депутатские запросы.