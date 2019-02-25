25 Февраля 2019
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Спорт Центральный ФО

Сборная России забила 13 мячей Германии в финале "Кубка Легенд" в Москве

В минувшие выходные в Москве прошел ежегодный "Кубок Легенд" имени Константина Еременко. Его по традиции выиграла сборная России.

Как сообщили Накануне.RU в Российском футбольном союзе, за Кубок боролись шесть сборных, укомплектованных игроками не моложе 35 лет, имеющими в своем активе выступления за главные национальные команды. На этот раз трофей разыгрывали сборные России, Испании, Голландии, Португалии, Германии, а также международная сборная звезд футбола.

сборная России, Кубок Легенд-2019(2019)|Фото: rfs.ru

В финале Россия победила Германию со счетом 13:4 и в 11-й раз стала обладателем Кубка Легенд.

Напомним, в этот раз в турнире участвовали такие известные в прошлом игроки, как Андрей Аршавин, Яри Литманен, Джибриль Сиссе и другие.

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Сборная России забила 13 мячей Германии в финале "Кубка Легенд" в Москве

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Теги: Россия, Германия, Кубок Легенд, победа



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Ранее 08.02.2019 14:35 Мск На "Кубке Легенд-2019" в Москве сыграют Аршавин, Литманен и Сиссе

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