Сборная России забила 13 мячей Германии в финале "Кубка Легенд" в Москве

В минувшие выходные в Москве прошел ежегодный "Кубок Легенд" имени Константина Еременко. Его по традиции выиграла сборная России.

Как сообщили Накануне.RU в Российском футбольном союзе, за Кубок боролись шесть сборных, укомплектованных игроками не моложе 35 лет, имеющими в своем активе выступления за главные национальные команды. На этот раз трофей разыгрывали сборные России, Испании, Голландии, Португалии, Германии, а также международная сборная звезд футбола.

В финале Россия победила Германию со счетом 13:4 и в 11-й раз стала обладателем Кубка Легенд.

Напомним, в этот раз в турнире участвовали такие известные в прошлом игроки, как Андрей Аршавин, Яри Литманен, Джибриль Сиссе и другие.