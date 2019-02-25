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Происшествия Челябинская область

Перелом бедра и сотрясение мозга. На Южном Урале во время соревнований Кубка мира по фристайлу два спортсмена получили травмы

Два спортсмена получили травмы во время соревнований Кубка мира FIS по фристайлу Audi, которые прошли 21-24 февраля на горнолыжном курорте "Солнечная долина", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минздрава.

"23 февраля 26-летний спортсмен (не участник соревнований) получил закрытый перелом ребра и был госпитализирован в травматологическое отделение миасской горбольницы №2. А 24 февраля 29-летний лыжник получил сотрясение мозга, но госпитализация ему не потребовалась, помощь оказали амбулаторно", - сообщили в пресс-службе министерства.

Кроме того, помощь медиков понадобилась и зрителям. У 82-летнего мужчины произошел гипертонический кризис. Его госпитализировали в больницу. Амбулаторную помощь получил также 12-летний мальчик с ушибом колена.

Напомним, Кубок мира FIS по фристайлу Audi проходил 21-24 февраля на горнолыжном курорте "Солнечная долина". 21 и 22 февраля прошли квалификационные заезды, 23 и 24 февраля – финалы двух этапов. Было разыграно четыре комплекта наград. Абсолютными победителями стали Фанни Смит из Швейцарии и француз Бастиен Мидоль.

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Перелом бедра и сотрясение мозга. На Южном Урале во время соревнований Кубка мира по фристайлу два спортсмена получили травмы

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Теги: фристайл, ски-кросс, Солнечная долина, спортсмены, травма,



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