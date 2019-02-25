В Петербурге водитель выстрелил в лицо пешеходу, сделавшему ему замечание не ездить по тротуарам

В Санкт-Петербурге пешеходу выстрелили в лицо из газового пистолета за замечание не ездить по тротуару, передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел в воскресенье в Калининском районе города. Отмечается, что 32-летний мужчина сделал замечание водителю Renault Duster, ехавшему по тротуару вблизи Тимуровской улицы.

"Мужчина сделал замечание водителю, после чего тот вышел из автомобиля и выстрелил из газового пистолета ему в лицо", - сообщили в ведомстве.

Полиция устанавливает личность стрелявшего.