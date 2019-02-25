Церемония вручения "Оскара": все более "нетрадиционно" и "антитрамповски"

Голливуд как машина американской идеологии обозначил приоритетные для "самой свободной страны мира" темы, отдав главную кинопремию фильму о вреде расизма – "Зеленая книга" стала лучшей лентой, по мнению кинокритиков, а критики Дональда Трампа, к которым в бомонде относятся чуть ли не все, ввели моду на слоган, пародирующий предвыборную кампанию президента США, – "Make racism wrong again". Также впервые на звание фильма года претендовал кинокомикс от "Марвел", не лучший в среде подобных, но очень тематический – "Черная пантера" про технический эдем для чернокожих племен (картина получила номинацию аж в семи категориях).

Обеспокоенность общественности темой расизма вполне объясняется политикой Дональда Трампа, который, возможно, и делает что-то хорошее для экономики, заботясь о рабочих местах, но чей образ богатого белого мужчины с расистскими высказываниями и желанием построить стену на границе с Мексикой до сих пор заставляет творческое большинство (где очень много меньшинств) бороться с президентом своими силами.

Кино, получившее статуэтку, как лучший фильм, отправляет нас в середину 20 века, когда на фоне общего благоденствия Америки 60-х южные штаты еще поддерживали позорную традицию сегрегации. А на севере звезда исполнителя классики Дона Ширли (чернокожего да еще и не совсем традиционного в сексуальных предпочтениях, как нам дают понять между строк) восходит так высоко, что он готов отправиться в турне по штатам, где есть отдельные туалеты "для черных", а в автобусах будущие "афроамериканцы" не могут занимать места для белых. Водителем для этого опасного путешествия на автомобиле по царству сегрегации выбирают итальянца Тони Валлелонга – расиста и хулигана, от которого исходит аура простой житейской мудрости. Совместное путешествие должно нам напомнить о том, что все равны, главные герои во время долгой дороги должны подружиться и понять много прописных истин. Фильм смешной, история поучительная, и даже сварганена на реальных событиях (хотя некоторые потомки действующих персонажей отрицают возникновение "дружбы до гроба" между главными героями).

Лучшим актером стал исполнитель главной роли музыкального байопика "Богемная рапсодия" – Рами Малик сыграл Фредди Меркьюри, знаменитого не только своей божественной музыкой, но и принадлежностью к представителям нетрадиционной сексуальной ориентации, одним из важных двигающих сюжет мотивов были поиски Меркьюри своего усатого партнера. Обретя счастье в его сильных руках, Меркьюри познал смысл жизни, остепенился, завел еще больше кошек, но, к сожалению, к тому времени он уже был неизлечимо болен и вскоре скончался от ВИЧ. Многие зрители, фанаты группы Queen, отметили отличный подбор актеров – все персонажи очень похожи на членов команды. Что касается сценария, шутили, что "фильм так себе, зато какой саундтрек!".

"Черный клановец" – комедия о том, как афроамериканский полицейский по телефону записывается в Ку-клукс-клан – на минуточку, в 1979 году, а не в золотые 60-ые – но вместо себя на собрания клуба по определенным интересам отправляет напарника-еврея. История, также основанная на реальных событиях, получила "Оскар" за лучший адаптированный сценарий.

Фильм "Власть" критикует власть – это рассказ о сером кардинале Белого дома – Дик Чейни работал в администрациях четырех президентов, и теперь на него сваливают всю вину за Ирак. Забавно, но политическая сатира, как это ни иронично, получила премию в номинации – лучший грим.

Еще одна ироничная награда досталась фильму "Человек на Луне" – в центре сюжета американский астронавт Нил Армстронг и знаменитая высадка на Луну в 1969 году. Как мы помним из сюжета фильма года, в это время в стране, которая умудрилась совершить такой нереальный прыжок в космическое пространство, еще поддерживаются "средневековые" представления о рабах и их особом месте в обществе после отмены рабства. Споры вокруг лунной программы США не утихают до сих пор, есть версия, которую поддерживают и многие исследователи, что американцы вовсе не летали на спутник Земли, а сняли высадку, использовав все известные на тот момент киношникам спецэффекты. Тем более, 15 лет назад появилось признание Стенли Кубрика, что именно он и снимал все видео с Нилом Армстронгом в обычной студии на Земле. Ирония в том, что фильм "Человек на Луне" получил Оскар в номинации на лучшие спецэффекты.