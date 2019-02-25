УФСИН: Глава колонии, где сидел Цеповяз, не отстранен от должности

Начальник исправительной колонии (ИК) № 3 в Амурской области, где отбывал наказание Вячеслав Цеповяз, не был отстранен от работы.

Он ушел в отпуск, сообщили в пресс-службе регионального ФСИН "Интерфаксу".

Ранее о том, что руководителя ИК отстранили от работы, заявили в Общественной палате (ОП) России. Представитель ОП Дмитрий Носов проинспектировал помещения, в которых содержался заключенный Цеповяз, отметив, что были "нарушения и поблажки".

Член банды Цапка был осужден почти на 20 лет колонии строгого режима. Ранее в сети появились фотографии, на которых он запечатлен с телефоном в руках, с шашлыками и поедающим краба.

Позже в Сети появились новые кадры"суровых" условий содержания Цеповяза, совершившего тяжкое преступление.

На видео показана "усадьба", которая отделена от общей территории колонии калиткой. Судя по кадрам, Цеповяз проживал в отдельной пристройке, рядом с которой располагались пасека, огород и беседка.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил дать жесткую правовую оценку действиям сотрудников колонии, где содержится член банды Цапка.

Ранее Генпрокуратура выяснила, что работники колонии "принимали в дар материально-технические ценности, в том числе ульи, для использования на пасеке осужденными". Было возбуждено уголовное дело по факту превышения полномочий.

Прокуратура также внесла начальнику управления ФСИН по Амурской области представление на устранение нарушений закона.