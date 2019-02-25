"Даже на бумагу". В Ноябрьске - поток жалоб на поборы в школах

В Ноябрьске родители старшеклассников одной из школ возмущены якобы организованными сборами денег "на нужды класса" – "на бумагу и прочее", а также "грубым отношением к многодетной матери, которая не может сдать всю сумму". В мэрии заявили, что деньги на канцтовары и иные подобные нужды поступают вовремя, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, "анонимка" о "поборах" появилась в соцсети. Автор поста говорит о том, что "в школах собирают деньги, чтобы купить бумагу и прочее", хотя на это должны поступать бюджетные средства. Особо он отмечает, что "классный руководитель делает замечание многодетной матери, у которой нет возможности сдать всю сумму".

Под постом развернулась жаркая дискуссия. Кто-то, восклицая, что "у автора, видимо, нет детей, раз он удивляется сбору денег", добавляет, что "классные руководители обычно не знают о сборе денег родителями". Другие недоумевают: разве за многодетностью скрывается бедность? По мнению одного из комментаторов, не важно, кому именно сделано замечание, а если у женщины много детей, то "она должна найти деньги на то, чтобы покрыть все траты".

Мать другого школьника пишет, что пока её семья жила в Ноябрьске, все время сдавали деньги в саду и школе на "непонятные нужды: то мебель в садике, то жалюзи в школе". При этом после переезда в Тюмень "никаких нужд почему-то нет: школа всем обеспечена".

В департаменте образования Ноябрьска Накануне.RU сообщили, что никто из родителей, возмущённых "поборами в школах", в 2017-19 гг. к его сотрудникам не обращался. При этом ни одна из школ "на бумагу и прочее" денег с родителей не собирает. Деньги на текущие нужды, в том числе канцелярские товары, дают вовремя. В департаменте добавили, что школам можно принимать пожертвования от частных лиц или компаний, однако делать их надо ни в коем случае не наличными, а переводом на лицевой счёт. Привлекать же такого рода взносы могут только управляющие советы, родительские комитеты, попечительские организации и им подобные структуры.