Что делали "розовые эльфы" Ходорковского в Тюмени

В Тюмени 23 февраля прошел форум "Свободные люди", организатором которого выступила структура опального олигарха Михаила Ходорковского "Открытая Россия".

Мероприятие состоялось на площадке отеля в центре Тюмени, где на входе в зал встречали крепкие охранники в костюмах с серьезными лицами (в задачу которых входило не впустить нежелательных гостей, но об этом позже), гостям вручалась хорошая дорогая брендированная полиграфия, а в качестве бонуса была организована даже зона с кондитерскими изделиями.

В качестве спикеров и "коучей", которые приехали рассказать местным жителям о том, как им построить "Россию мечты" (это официальная формулировка сессии), выступили столичные оппозиционеры и люди "со светлыми лицами".

В качестве гостей в Тюмень приехали такие личности как председатель "Открытой России" Андрей Пивоваров, специалист "Левада-Центра" Денис Волков, военный "эксперт" и расследовать деятельности ГРУ в Руслан Левиев, заместитель главреда "Эхо Москвы" в Санкт-Петербурге Валерий Нечай, а хэдлайнером форума стал экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

Примечательно, что местные немногочисленные общественники и активисты принимали участие в форуме как зрители, они могли только задавать вопросы.

Если говорить в целом и не утомлять читателя "прописными истинами", то все речи заезжих либералов свелись к формуле "за все хорошее против всего плохого". Как мантра повторялась необходимость честных судов, сменяемости власти и "чтобы не воровали". Впрочем, если опустить то, что все и так знают, то можно обратить внимание на несколько моментов.

Во-первых, либералы отдают себе отчет, что их меньшинство. В частности, господин Волков из "Левада-Центра", отвечая на вопрос, сколько в России человек считает себя демократами, назвал цифру в 13-15% (остальные как раз те самые пресловутые 86%), при этом он сделал оговорку, что даже среди названных демократов включены и сторонники ЛДПР.

Но для самоуспокоения выступающие со сцены сделали вывод, что "это не так" и их сторонников гораздо больше, просто "нужно себе отдавать отчёт, по каким вопросам вы сможете с людьми найти общий язык". "По разным вопросам вы можете оказаться или в меньшинстве или большинстве", – заверили сами себя спикеры.

Во-вторых, сами либералы, не обращая внимания на аудиторию, начали спор между собой, чтобы решить дилемму: заниматься популизмом или нет. Муниципальный депутат из московского Зюзино утверждал, что ничего плохого в этом нет, когда речь идет о приобретении власти, но принципиальный Ройзман призвал "оставаться честными людьми".

Речь шла о том, что без признания Крыма российским и поддержки воюющих народных республик Донбасса поддержки масс им не сыскать. То есть употребление слов "аннексия" и "вторжение" отсекает либералов от власти.

Впрочем, Ройзман призвал своих коллег по либеральному цеху самим принимать решение, что дороже: "сиюминутный рейтинг или будущее".

"Или ты хочешь избираться, или остаться честным человеком", – резюмировал он.

В-третьих, столичные гости выразили недовольство, что их либеральные суждения называют маргинальными, а самих демонизируют, в то время как именно они являются настоящими патриотами, в отличие от "фашистов-квачковцев".

"Кто вам дал монополию объявлять себя патриотами, а свой вид патриотизма единственно верным? Либерал – это человек, желающий видеть свою Родину свободной", – возразил Ройзман.

Ярким ответом, что является "патриотизмом" для либералов, дал на своей сессии в рамках форума Руслан Левиев, один из авторов "расследования" деятельности "сотрудников ГРУ" в Солсбери, где произошло нашумевшее "отравление" Скрипалей, а также следов "бурятских танкистов" на Украине.

В отдельном зале он дал мастер-класс по поиску российского военного присутствия за рубежом, передвижения воинских частей и выявления имен действующих сотрудников российских спецслужб.

Молодой человек, который себя именует как "военный аналитик", сначала назвал закон об ограничении использования российскими военнослужащими смартфонов — избыточным, а перед этим рассказал, что его команде помогают в расследовании анонимные добровольные помощники, имеющие доступы к базам данных полиции.

Один из слушателей лекции обвинил Левиева в том, что его деятельность "рассчитана на лохов".

"И вы ее пропагандируете. Спросите всех, кто убил Кеннеди, и вам скажут, Ли Харви Освальд. А мог ли он совершить из своей несчастной винтовки несколько прицельных выстрелов за это время? Вы та шестерёнка, которая показывает полуправду, и они потом становится правдой", — возразили из зала.

На что Левиев оправдался, что в его расследованиях они никого не обвиняют, а только устанавливают отдельные факты.

Отвечая на вопрос корреспондента Накануне.RU, не является ли деятельность его группы по сути "иностранной разведкой", и на каком этапе того или иного расследования должен остановиться российский журналист, чтобы не навредить национальной безопасности своей страны и своим военнослужащим, Левиев аккуратно ответил, что они засвечивают только героев своих расследований, а непричастных военных они не "светят".

"Мы стараемся ущерб минимизировать. А то, что мы играем на пользу той или иной страны… то тут невозможно не сыграть в пользу кого-то", — возразил он и добавил, что его расследования касались и армий других стран, в частности, турецкого спецназа в Ираке.

"Мы стараемся показать цену российских авантюр на мировой арене", — сказал он.

Так что вывод, кто является патриотом, отсидевший в совокупности 11 лет в тюрьмах Квачков, который сразу после освобождения надел свой мундир с наградами, или ни дня не служивший молодой человек, живущий на "иностранные гранты" и занимающийся поиском российских следов в международных военных конфликтах, читатель может сделать сам.

Также стоит добавить, что на форум "свободных людей" не смогла попасть активистка "Молодой Гвардии" Иринэ Дикова, за которую вступились местные журналисты и попросили ее все же впустить. Одной из причин могло явиться то, что последняя давала свидетельские показания в одном из дел против организатора форума Антона Михальчука.

"Если так – то организаторы мероприятия откровенно слабенькие, не готовые конкурировать в открытой политической среде, боящиеся несогласных с ними даже на уровне дискуссий. Кроме того, законы публичного жанра прямо диктовали им такой драматический сюжет – жертвы показаний Иринэ Диковой и она сама в одной политической дискуссии! И они добровольно от этого отказались, засунув голову в песок. Уж если они активисток "Молодой Гвардии" испугались, то как же они собираются бороться за власть, что организаторами не раз декларировалось?" – заметил тюменский активист Александр Шемякин, которого организаторы без его согласия записали в спикеры форума и последнему пришлось опровергать свое участие.

"Странные "свободные" люди, обманным путем пытающиеся затянуть на свое мероприятие спикеров, не так ли?" – задался вопросом Шемякин.

Свой вывод сделал и другой несостоявшийся спикер форума – местный публицист Алексей Кунгуров, который недавно вышел на свободу из мест заключения, где отбывал наказание за "оправдание терроризма" в посте в ЖЖ. Примечательно, что Кунгуров хоть и был заявлен как ведущий одной из сессий, но организаторы ему отказали, при этом забыли сообщить об этом.

"Такое впечатление, что я попал на съезд розовых эльфов! Балоболите тут за все хорошее против всего плохого, пугливо обходя тему политики. Что такое политик? Политик – это человек, который борется за власть. Сегодня в этой стране нет ни политики, ни политиков. Если вы действительно хотите бороться за власть, это право сначала надо завоевать... Сейчас же я вижу банальную подмену понятий: обсуждаемые темы относятся к сфере хозяйственной деятельности, общественной движухи, гражданскому активизму, но о политике, то есть борьбе за власть, никто даже не заикнулся", – сделал он публичное заявление.