На Южном Урале пенсионный фонд отказал ветерану в выплате единовременного пособия

В Миассе пенсионный фонд отказал 87-летнему ветерану в выплате единовременного денежного пособия в размере 10 тыс. руб. к 73-летней годовщине победы в Великой Отечественной войне.

В пенсионном фонде посчитали, что ветеран участвовал в боевых действиях с националистическим подпольем после мая 1945 года, что нельзя признать участием в Великой Отечественной войне - на самом деле это не так, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Пенсионер обладает статусом участника войны, поэтому прокуратура обратилась в суд.