25 Февраля 2019
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Общество Челябинская область

На Южном Урале пенсионный фонд отказал ветерану в выплате единовременного пособия

В Миассе пенсионный фонд отказал 87-летнему ветерану в выплате единовременного денежного пособия в размере 10 тыс. руб. к 73-летней годовщине победы в Великой Отечественной войне.

В пенсионном фонде посчитали, что ветеран участвовал в боевых действиях с националистическим подпольем после мая 1945 года, что нельзя признать участием в Великой Отечественной войне - на самом деле это не так, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Пенсионер обладает статусом участника войны, поэтому прокуратура обратилась в суд.

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На Южном Урале пенсионный фонд отказал ветерану в выплате единовременного пособия

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Теги: Миасс, ветеран, пособие, выплата, пенсионный фонд, отказ, прокуратура, суд



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