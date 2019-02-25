25 Февраля 2019
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Политика За рубежом

Аскар Мамин назначен премьер-министром Казахстана

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назначил Аскара Мамина премьер-министром республики. Соответствующее сообщение пресс-служба главы этого государства распространила в микроблоге в Twitter.

"Глава государства подписал Указ о назначении А. Мамина Премьер -Министром РК", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, на минувшей неделе президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о роспуске правительства страны. По его мнению, несмотря на принятые прежним правительством решения, положительные изменения так и не достигнуты.

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Аскар Мамин назначен премьер-министром Казахстана

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Теги: Аскар Мамин, Нурсултан Назарбаев, правительство, Казахстан



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Ранее 21.02.2019 16:48 Мск Назарбаев заявил о роспуске правительства Казахстана

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