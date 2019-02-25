"Скоро жизнь на Севере будет, как в сериале "Остаться в живых". На Колыме жалуются на "урезания" зарплат

На Колыме, куда раньше люди ехали за "длинным рублём", растёт возмущение граждан низкими заработными платами, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Вынужден реагировать на проблему и губернатор Магаданской области Сергей Носов, который после проведения приема даже сделал запись на своей странице в Instagram.

"То, что вместе с повышением окладов снижают премии, без всяких оснований, и в итоге зарплата становится меньше, чем была - недопустимо. Заставим поправить", - пишет Носов.

Предложение губернатора сразу нашло отклик. Под постом уже появилось 649 отметок "нравится", при этом жители Колымы в комментариях продолжают рассказывать о фактах урезания премий, зарплат и приводить примеры низких окладов.

"Идея с жалобами неплохая, но как потом дальше там работать, - задаётся вопросом ded_pravda. - Был уже опыт обращения в трудовую инспекцию и почти два месяца третирования потом со стороны начальства. Поэтому напишу пока здесь - МУП "ГЭЛУД" у всего коллектива сократили премию на 10%, и сняли доплату в 20%".

"Раньше в Магадан ехали заработать, да так и остались люди, - рассуждает grintsevich_valya. - Зарплата была действительно, как на Севере. А что сейчас мы видим? В некоторых городах России зарплата больше. <…> А с народа деньги тянут. Скоро жизнь на Севере будет, как в сериале "Остаться в живых".

"Вот вам и Север, ложное значение этих самых надбавок и тд., – возмущается @grintsevich_valya. - Обидно за будущее детей, растущих в районах Крайнего Севера. Дети, рождённые здесь и всю жизнь проживающие, должны зарабатывать надбавки! С какого перепуга-то это произошло?! Кто захочет тут работать и жить?!"

"У вольнонаемных в ОМВД [зарплата] не превышает 28000, - приводит пример katya.solikhova. - У меня и этого нет, даже 25000. Сказали, что мы тоже не подходим под этот закон, и вам никто ничего не будет добавлять, а работу на нас скидывают как на аттестованных".

Очевидно, что проблема куда глубже, чем некие бухгалтерские ошибки или управленческие манипуляции, которые можно исправить проведением приема, постом в "Инстаграм" и громким указанием исправить ситуацию.