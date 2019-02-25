СКР начал принимать жалобы о давлении на бизнес по "горячей линии"

Следственный комитет открыл горячую линию для приема жалоб о давлении на бизнес, сообщили Накануне.RU в СКР.

Открыть телефонную линию для экстренного реагирования поручил глава СКР Александр Бастрыкин.

"Прием сообщений осуществляется по номеру телефона 8(495)986-78-18 (с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу и предпраздничные дни с 9.00 до 16.45 по московскому времени)", - говорится в сообщении.

Сообщения будут анализировать в центральном аппарате СК.

Как сообщало Накануне.RU, ранее в редакцию поступила информация о том, что специалисты курганского Ростехнадзора якобы оказывают жесткое давление на предприятие "ТеплоРесурс", которое занимается обслуживанием котельных в разных районах Курганской области. Врио главы региона позднее попросили разобраться с ситуацией.