25 Февраля 2019
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Общество Центральный ФО

СКР начал принимать жалобы о давлении на бизнес по "горячей линии"

Следственный комитет открыл горячую линию для приема жалоб о давлении на бизнес, сообщили Накануне.RU в СКР.

Открыть телефонную линию для экстренного реагирования поручил глава СКР Александр Бастрыкин.

"Прием сообщений осуществляется по номеру телефона 8(495)986-78-18 (с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу и предпраздничные дни с 9.00 до 16.45 по московскому времени)", - говорится в сообщении.

Сообщения будут анализировать в центральном аппарате СК.

Как сообщало Накануне.RUранее в редакцию поступила информация о том, что специалисты курганского Ростехнадзора якобы оказывают жесткое давление на предприятие "ТеплоРесурс", которое занимается обслуживанием котельных в разных районах Курганской области. Врио главы региона позднее попросили разобраться с ситуацией.

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СКР начал принимать жалобы о давлении на бизнес по "горячей линии"

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Теги: СКР, давление на бизнес, горячая линия



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