25 Февраля 2019
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Армия и ВПК В России

Минобороны считает завышенной цену на модернизированный "Ночной охотник"

В Минобороны России заявили о завышенной стоимости модернизированного ударного вертолета Ми-28НМ.

В ведомстве рассчитывают на пересмотр холдингом "Вертолеты России" цены на новейший "Ночной охотник".

Об этом заявил "Интерфаксу" начальник Главного управления вооружения Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Анатолий Гуляев.

По его словам, военные неоднократно обращались к руководству "Вертолетов России" с предложением о пересмотре ценовой политики с учетом значительных объемов закупаемой серии.

Ранее сообщалось, что холдинг поставит российским военным первую партию вертолетов Ми-28НМ "Ночной охотник" в конце апреля.

В настоящий момент опытный образец боевой машины проходит государственные испытания перед принятием на вооружение.

"Ночной охотник" - модернизированный вариант ударного вертолета Ми-28Н. Его разработка началась в 2009 году. Машины прошли доработку с учетом опыта боевого применения в Сирии.

Сообщалось, что Ми-28НМ "Ночной охотник" после модернизации получит высокоточное оружие, новую систему управления и "стеклянную кабину".

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Минобороны считает завышенной цену на модернизированный "Ночной охотник"

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Теги: минобороны, ночной охотник, вертолеты россии



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