"Анализируем видеозаписи". Мэрия Екатеринбурга проверяет сообщение о падении глыбы льда на пенсионерку

25 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Дневник Малиновского" - новый фейк?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Свердловская область

"Анализируем видеозаписи". Мэрия Екатеринбурга проверяет сообщение о падении глыбы льда на пенсионерку

Администрация Екатеринбурга анализирует видеозаписи из разных источников, чтобы подтвердить или опровергнуть сообщение о опадении глыбы льда на пенсионерку рядом со зданием мэрии. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе муниципалитета.

"Проводится расследование, после будем комментировать", - добавили агентству.

Ранее екатеринбургские СМИ сообщили, что в прошедшие выходные на женщину с крыши упала глыба льда. Инцидент произошёл рядом со зданием администрации города. В результате у пострадавшей зафиксирован ушиб груди и рассечено лицо.

памятник Ленину, площадь 1905 года, администрация Екатеринбурга(2017)|Фото: www.student66.ru

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Анализируем видеозаписи". Мэрия Екатеринбурга проверяет сообщение о падении глыбы льда на пенсионерку

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: екатеринбург, инцидент, лёд, уборка снега, пенсионерка, администрация



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Надо ли ужесточать ответственность СМИ за так называемые "фейк-новости"?

Результаты 428

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети