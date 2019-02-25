"Анализируем видеозаписи". Мэрия Екатеринбурга проверяет сообщение о падении глыбы льда на пенсионерку

Администрация Екатеринбурга анализирует видеозаписи из разных источников, чтобы подтвердить или опровергнуть сообщение о опадении глыбы льда на пенсионерку рядом со зданием мэрии. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе муниципалитета.

"Проводится расследование, после будем комментировать", - добавили агентству.

Ранее екатеринбургские СМИ сообщили, что в прошедшие выходные на женщину с крыши упала глыба льда. Инцидент произошёл рядом со зданием администрации города. В результате у пострадавшей зафиксирован ушиб груди и рассечено лицо.