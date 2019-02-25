25 Февраля 2019
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Происшествия Свердловская область

Суд над сексуальным маньяком-разбойником из Екатеринбурга пройдет в закрытом режиме

Сегодня в Свердловском областном суде стартовал процесс по делу о серии изнасилований и разбойных нападений.
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Как сообщили Накануне.RU в облсуде, жертвами стали 12 женщин, преступления совершались на территории Екатеринбурга в период с 1992 по 2014 годы. Злоумышленник искал жертв в районе автомобильных мостов и транспортных развязок.

На скамье подсудимых оказался 48-летний ранее судимый уроженец Свердловска. Как пояснили в суде, на основании статьи 241 УПК РФ уголовное дело рассматривается в закрытом заседании.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, преступника удалось задержать 11 января 2018 года в городе Полевской. За совершение убийства, изнасилований и нескольких разбойных нападений он был приговорен к 15 годам лишения свободы и вышел в 2009 году. До задержания мужчина официально нигде не работал и постоянного места жительства не имел.

Напомним, дело маньяка поступило в суд в январе. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

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Суд над сексуальным маньяком-разбойником из Екатеринбурга пройдет в закрытом режиме

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Теги: маньяк, суд, нападения, Екатеринбург



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