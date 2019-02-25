Артековцы решили напомнить молодым россиянам, кто такой Карбышев

В международном детском центре "Артек" ответили на скандальную историю с телевизионным скетчем, связанным с именем генерала, героя Советского Союза Дмитрия Карамышева.

Напомним, недавно режиссер Никита Михалков возмутился шуткой про генерала, прозвучавшей в программе Comedy Woman. Девицы из шоу извинились, тем не менее, стало очевидно, что знания молодежи о героях Великой Отечественной Войны, мягко говоря, оставляют желать лучшего.

В "Артеке" решили вспомнить не только Карбышева, но и других героев, а также побудить пользователей сети не забывать о тех, кто спас мир от катастрофы.

Накануне Дня защитника Отечества в школе "Артека" состоялся открытый урок. Учителя истории и обществознания рассказали детям об истинных героях войны, спасших не только свое отечество, но и весь мир от фашизма. Разговор шел о важности исторической памяти и о том, что делает человека бессмертным.

"Карбышев жив, пока мы помним, кто это, – подчеркнул директор школы "Артека" Сергей Кочережко. – Ребята узнали о его военно-инженерных достижениях, роли в фортификационном обеспечении военных объектов накануне Великой Отечественной войны (в том числе Брестской крепости) и о героической смерти в лагере Маутхаузен".

"Но помнить важно не только о Карбышеве, но и о других героях войны. Хороший учитель всегда разговаривает с вечностью, и должен задавать детям такие вопросы, которые напрямую связаны со смыслом человеческого бытия: "Что ты оставишь после себя?". Мы всегда стараемся разговаривать с детьми не об абстрактных материях, а о конкретных судьбах – в этом случае это были их родные, участники войны. Мы предложили детям найти в базах данных "Мемориал" и "Память народа" своих прадедушек и прабабушек, принимавших участие в войне 1941-45 гг. Ребята освоили эти базы и продолжат поисковую работу дома", – рассказал Сергей Кочережко.

А затем на Русской поляне на Аллее артековских пионеров-героев, погибших в Великой Отечественной, ребята уже сами рассказали другим артековцам, не присутствовавшим на открытом уроке, о подвиге генерала Карбышева и о том, почему важно сохранять память о героях. Все вместе они провели здесь мемориальную акцию "В шеренгу с героем" – дети выстроились плечом к плечу с бюстами героев-артековцев в одну торжественную линейку.

В этот же день ребята запустили всероссийскую акцию в социальных сетях. Они разместили в своих аккаунтах тег #КтоТакойКарбышев и предложили подписчикам в День защитника Отечества делиться фактами о жизни генерала и ссылками на материалы о нем, которые следует прочитать, а также призвали сверстников выкладывать свои фото "В шеренге с героем" из разных городов России.