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Общество Пермский край

Решетников обвинил власти Добрянки в "безалаберном отношении к сиротам"

В Добрянке некачественно построен дом, где часть квартир отдали сиротам. В квартирах холодно, по стенам – трещины. В ситуации взялись разобраться прокурор Прикамья Андрей Юмшанов и вице-премьер Антон Удальев. Губернатор Максим Решетников после визита в жилище сирот заявил, что во всём виновата городская власть, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.
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Три очереди дома, в котором 160 квартир из 281 принадлежат сиротам, построены и сданы в 2015-17 гг. В большинстве квартир холодно, на стенах – трещины, не работают лифты. При этом дом долго не принадлежал ни одной УК. В феврале из-за нарушений при вводе дома в эксплуатацию прокуратура возбудила дело.

Решетников и Юмшанов побывали в доме 22 февраля. Во время инспекции губернатор осмотрел здание и одну из квартир. В ней сейчас, после увеличения теплового режима, плюс 18, это ниже нормы. Хозяйка квартиры заявила: для того, чтобы стало теплее, она "запенила" щель в наружной стене.

"Мы жили здесь три года, и все три года мучились. Температура в комнате во время холодов опускалась до 10 градусов. Мы часто болели, ребёнок в садик почти не ходил", - сказала она.

Семью переселили в другую квартиру этого же дома. По итогам осмотра дома и общения с жителями Решетников сказал, что самое важное сейчас – стабилизировать ситуацию, чтобы люди жили в нормальных условиях. Такое состояние дома стало возможным только из-за безалаберного отношения муниципальных властей к этому вопросу, заявил губернатор.

Дом для сирот Добрянка(2019)|Фото: www.permkrai.ru

Вице-премьер правительства по вопросам тарифного регулирования и жилищно-коммунального хозяйства Антон Удальев проконтролирует наладку отопления, работу выбранной управляющей компании, а также проверит начисления за коммунальные услуги. По поручению губернатора, краевой минстрой проверит, как прошла приёмка и экспертиза дома. Кроме того, пройдёт анализ объекта на наличие дефектов, в том числе соответствие санитарным нормам, чтобы выставить претензии застройщику для устранения недостатков и в случае необходимости возврата квартир.

Министерству социального развития региона необходимо обеспечить исполнение прав детей-сирот, которые на сегодня не могут нормально жить в предоставленном жилье. По словам министра Павла Фокина, будут изучены все квартиры и общественные помещения с целью необходимого ремонта или замены квартир. Краевые власти помимо дома в Добрянке обеспечат проверку домов в Нытве, Очёре и Суксуне.

Напомним, ранее в краевом минстрое объяснили, почему дети-сироты живут в аварийных домах после выпуска из детского дома. Одна из причин – принцип заселения. Раньше дома заселяли выпускниками детских домов в массовом порядке, что лишало их условий социальной адаптации, социализации. В результате здания доводили фактически до аварийного состояния. Это осложняло работу муниципалитетов по поиску управляющих компаний: они просто отказывались от обслуживания домов. В результате за годы эксплуатации дома разрушались. Чтобы решить эту проблему, краевые власти с 1 января 2018 г. ввели ограничение по количеству квартир в многоквартирнике для детей-сирот. Оно составляет не более 25% от числа всех квартир. Эта инициативу Прикамья отметили на федеральном уровне и распространили на другие регионы.

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Решетников обвинил власти Добрянки в "безалаберном отношении к сиротам"

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Теги: Добрянка, жильё для сирот, уголовное дело, Максим Решетников, Андрей Юмшанов, Павел Фокин



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