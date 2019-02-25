25 Февраля 2019
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Политика Центральный ФО Воронежская область

Александр Гусев на совещании судей: Все ветви власти в регионе должны действовать слаженно и результативно

Накануне губернатор Воронежской области  Александр Гусев принял участие в совещании судей Воронежской области по итогам работы за 2018 год, передает корреспондент Накануне.RU.  

Об итогах работы судов общей юрисдикции Воронежской области рассказал собравшимся председатель Воронежского областного суда Василий Тарасов. По его словам, за 2018 год всеми судьями Воронежской области рассмотрено более 400 тысяч дел, из них 15796 уголовных дел, 276538 дел рассмотрено в порядке гражданского и административного судопроизводства, 86142 дела об административных правонарушениях и 51960 материалов в порядке судебного контроля. 

Как сообщили Накануне.RU в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, выступая на совещании, Александр Гусев обратил внимание на необходимость слаженной работы вех ветвей власти. "За минувший год произошли заметные изменения в жизни и региона, и страны. Появились новые масштабные национальные проекты, над реализацией которых мы работаем, инвестиционные планы, продолжились преобразования в социальной сфере. Решение таких задач требовало и требует больших усилий от правительства области и самого качественного правового сопровождения. При этом, все ветви власти в регионе должны действовать слаженно и результативно. Вы представляете одну из основополагающих систем государства, благодаря которым главенствует закон и утверждается общественная справедливость. Поэтому подведение итогов работы областного судейского корпуса, без сомнения, важно и в профессиональном плане, и с точки зрения мониторинга общего качества жизни в регионе", - сказал губернатор.

александр гусев, воронежская область, прокуроры, судьи(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Губернатор отметил, что нагрузки на судебную систему растут. "Мы видим, что с ростом правовой культуры и активности граждан нагрузка на суды увеличивается. Вместе с тем возрастает и степень вашей ответственности. Жители нашей области должны быть уверены в том, что их проблемы будут решены исключительно по закону, беспристрастно и оперативно, что виновные понесут заслуженное наказание, невиновные будут оправданы. С целью совершенствования правоприменительной практики в последние годы идут процессы реформирования судебной системы. Это, в частности, внедрение передовых цифровых технологий, новых механизмов рассмотрения дел, повышение уровня подготовки кадров и так далее. Однако авторитет государства и удовлетворение общественного запроса на справедливость во многом зависит от компетентности и порядочности каждого, кто надевает судебную мантию", - выразил уверенность Александр Гусев. И поблагодарил судей за работу в 2018 году.

В совещании также приняли участие председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, главный федеральный инспектор по Воронежской области Александр Солодов, прокурор Воронежской области Николай Шишкин, руководитель УФСБ России по Воронежской области Олег Нефедов, руководитель СУ СК по Воронежской области Кирилл Левит, руководители областных правоохранительных органов, председатели и судьи районных (городских) судов, мировые судьи области.

В заключительной части совещания лучшие работники судебной системы области были награждены областными и ведомственными наградами.

александр гусев, воронежская область(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

 

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Александр Гусев на совещании судей: Все ветви власти в регионе должны действовать слаженно и результативно

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Теги: александр гусев, воронежская область, судейский корпус, удовлетворение общественного запроса на справедливость



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