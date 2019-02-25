В ЕС рассматривают план о переносе Brexit на 2021 год

Выход Великобритании из ЕС (Brexit) может быть отложен до 2021 года. Высокопоставленные чиновники Европейского союза рассматривают такой план, сообщает The Guardian.

Дополнительное время позволит Великобритании и ЕС разработать правила для будущих отношений. Однако отсрочка Brexit станет возможной только в случае, если об этом попросит Лондон.

Напомним, официальная дата Brexit назначена на 29 марта 2019 года, после чего должен начаться переходный период длительностью 21 месяц.

Как сообщает Regnum, 21 февраля правительство Великобритании объявило, что не успевает заключить торговые соглашения с большинством неевропейских партнеров до Brexit.

Ранее британский парламент поддержал запрет Brexit без заключения соглашения с Брюсселем. Также депутаты выступили против переноса даты Brexit с 29 марта на конец 2019 года.