Форвард "Урала" перешел в "Зенит-2"

Форвард "Урала" Артем Юсупов на правах аренды перешел в "Зенит-2". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе екатеринбургского клуба.

Новая команда Юсупова выступает в Футбольной национальной лиге. Срок аренды игрока рассчитан до конца нынешнего сезона.

В этом сезоне молодой нападающий трижды выходил на замену в РПЛ, а за "Урал-2" сыграл шесть матчей в ПФЛ и забил три гола.

Напомним, сейчас футболисты "Урала" завершают сборы на Кипре. 2 марта им предстоит встреча в рамках чемпионата России с питерским "Зенитом" в Екатеринбурге.