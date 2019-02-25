В курганских пассажирских автобусах выявлено множество нарушений

Полицейские Кургана завершили операцию "Маршрутка", ее проводили с 18 по 22 февраля.

Сотрудники ГИБДД нашли в городских автобусах и "пазиках" множество нарушений. Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД, всего было проверено 608 транспортных средств.

Полицейские составили 149 административных материалов на водителей. У 20 автобусов было плохое техническое состояние. Также к ответственности привлечены 8 должностных лиц пассажирских предприятий.