25 Февраля 2019
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В Новокузнецке продают конфеты с червями

Роспотребнадзор проведет проверку информации о том, что жители Новокузнецка обнаружили червей в конфетах, купленных в сетевых магазинах.

Проверка начнется после согласования с прокуратурой.

Как сообщает РИА Новости, официально жалоба в Роспотребнадзор не поступала, в разработку взяли информацию, опубликованную в интернете.

Ранее в местных пабликах появилось видео жительницы Новокузнецка, в котором она показала купленные в сетевом магазине конфеты с червями. В комментариях сообщили, что тоже сталкивались с подобным.

В начале февраля подобный случай произошел в Ульяновске. Проводилась проверка в гимназии №33 после сообщений о том, что учащимся в столовой раздали вафли с червями.

Информация изначально также появилась в соцсетях. Мэрия готовила обращение в прокуратуру и Роспотребнадзор.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, в суворовском училище Ульяновска у 26-ти воспитанников был выявлен эхинококкоз. По словам матери одного из заразившихся, у некоторых курсантов обнаружили "червей в лёгких".

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В Новокузнецке продают конфеты с червями

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Теги: конфеты, черви, новокузнецк



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