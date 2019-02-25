В инфляцию добавили мусор. Коммунальные платежи повлияли на цены сильнее, чем бензин

В январе 2019 г. инфляция в России ускорилась до 5%. К традиционным причинам увеличения цен в начале года – повышению стоимости продуктов топлива – добавились последствия "мусорной реформы". Появление новой графы в квитанциях за ЖКУ вкупе с индексацией тарифов из-за роста НДС привело к тому, что инфляция услуг внесла самый заметный вклад в общий рост цен. В ряде регионов ситуацию усугубили решения властей о росте взносов на капремонты, передает корреспондент Накануне.RU.

В Уральском федеральном округе в январе инфляция оказалась ниже среднероссийской и не превысила 4%, за месяц цены выросли на 0,6%. Продовольствие подорожало на 4% в годовом выражении, следует из отчета Уральского ГУ Банка России, на 3,8% в годовом выражении увеличились цены на непродовольственные товары (здесь основной вклад внесли цены на автомобили и повышение стоимости топлива).

Инфляция услуг в январе в УрФО повысилась до 3,9% – отразилось изменение графика индексации тарифов ЖКХ из-за повышения ставки НДС (тарифы уже в январе увеличились на 1,7%) и реформа в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Стоимость коммунальных услуг менялась неравномерно: если в Курганской области порядок обращения с ТКО остался прежним, то в Свердловской области тарифы выросли в 2,5 раза, в Челябинской – в 1,3 раза, в Тюменской – в 1,1 раза. Одновременно в Свердловской области стоимость содержания жилья была проиндексирована на 2-2,2%, в остальных регионах рост тарифов жилищных услуг был заметно ниже.

В соседнем Приволжском федеральном округе инфляция приблизилась к 4,9%, при этом годовая инфляция услуг в январе ускорилась на 0,9 процентных пункта – до 5%. Основной вклад опять же внесла динамика тарифов на жилищно-коммунальные услуги, отмечает Волго-Вятское ГУ Центрального банка РФ. "Их повышение было обусловлено изменением ставки НДС. Тем не менее, его компенсирует меньшая индексация в июле, поэтому в целом за 2019 г. рост стоимости ЖКУ будет находиться вблизи 4%. Разброс инфляции ЖКУ по регионам Поволжья по-прежнему остается большим: от 2,6% в Мордовии до 10,8% в Кировской области", - отмечает управление.

На первом месте в ПФО показатель продовольственной инфляции, годовой рост цен на продукты увеличился на 0,8 п.п. – до 5,3%. "На это, как и в предыдущие месяцы, существенно повлиял рост издержек производителей (повышение цен на сырье, корма и топливо в 2018 г.). На фоне сокращения урожая ускорился рост мировых и внутренних цен на зерно, что отразилось на стоимости кормов и многих продуктов (мясо, яйца, хлеб, мука и молоко)", - говорится в отчете ведомства.

Превысила среднероссийский показатель инфляция в Сибирском федеральном округе: в январе она увеличилась до 5,1% в годовом выражении после 4,3% в декабре 2018 г.

В сегменте платных услуг наиболее заметно в сибирских регионах подорожали услуги ЖКХ – за год в среднем на 6,2%. Стоимость утилизации твердых бытовых отходов из-за введения с 1 января новой системы их вывоза и утилизации выросла сразу вдвое.

В отдельных регионах округа также выросли тарифы на услуги городского пассажирского транспорта: впервые с 2017 г. индексация прошла в Омской и Томской областях, Алтайском крае. Ранее такие же решения были приняты в Новосибирской и Кемеровской областях. В Сибирском ГУ ЦБ РФ прогнозируют, что в первом полугодии под действием таких факторов, как повышение НДС и рост издержек, годовая инфляция может временно ускориться.

Почти на 1% из-за "коммуналки" и роста цен на пассажирские перевозки ускорилась годовая инфляция на рынке услуг в Центральном федеральном округе – до 5,1% в январе. Общий показатель в округе составил 5,4%, отмечает Главное управление ЦБ по ЦФО. В то же время в Рязанской области из-за цен на ЖКХ годовая инфляция подскочила сразу до 6,9%: помимо общероссийских причин подорожания услуг, в регионе на 45,3% повысился взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.

Самый высокий среди регионов Северо-Запада показатель инфляции зафиксирован в Республике Коми – 6,1%. Цифру в управлении ЦБ также объясняют тарифами ЖКХ: в республике больше, чем в других регионах СЗФО, увеличился минимальный взнос на капитальный ремонт в связи с реализацией региональной программы капремонта.

В ряде регионов услуги дорожали опережающими темпами из-за местной специфики территории. Так, в Дальневосточном федеральном округе в январе подорожали услуги воздушного транспорта по всем направлением. Вкупе с индексацией тарифов ЖКХ стоимость услуг в годовом выражении увеличилась на 5,5% при региональном показателе инфляции на уровне 4,6%. Годовая инфляция в Северо-Кавказском федеральном округе в январе составила 4,4%, а инфляция услуг - 5,2%. Хотя плановая индексация коммунальных тарифов в среднем по региону оказалась ниже среднероссийской (1,5%), в СКФО увеличились тарифы мобильной и почтовой связи.

Как сообщало Накануне.RU, в российских регионах прошли митинги против "мусорной реформы".