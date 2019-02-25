"Это недопустимо!" Дубровский потребовал остановить работы на площадке, где планируется построить ГОКа

25 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Дневник Малиновского" - новый фейк?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Челябинская область

"Это недопустимо!" Дубровский потребовал остановить работы на площадке, где планируется построить ГОКа

Губернатор Борис Дубровский потребовал немедленно остановить строительные работы на горе Круглой, где планируется строительство ГОКа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Глава области подчеркнул, что все подобные проекты таят в себе различные риски, и прежде всего экологические. Поэтому глава области потребовал от инвестора соблюдения законодательства и процедур.

"Есть разрешение на геологоразведку – ведите геологоразведку. Но сейчас там без каких-либо на то разрешений ведется капитальное строительство, этот факт установлен. И это недопустимо! Поэтому строительные работы на горе Круглой должны быть немедленно прекращены", – подчеркнул он.

Напомним, ранее Борис Дубровский заявил, что решение о строительстве ГОКа в Миассе будет принято после проведения геологоразведки.

В Миассе хотят построить горно-обогатительный комбинат. Еще в ноябре прошлого года администрация города заключила типовое соглашение об инвестиционном сотрудничестве с ООО "Круглогорский ГОК", основным учредителем которого является бывший сенатор от ХМАО Виктор Пичугов. Для строительства промышленного объекта необходимо провести смену функционального назначения земель с сельскохозяйственного использования на промышленное. Вопрос вынесли на публичные слушания, которые прошли 18 февраля и были признаны несостоявшимися.

Фракция "Единой России" в городском собрании выступила против строительства ГОКа.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Это недопустимо!" Дубровский потребовал остановить работы на площадке, где планируется построить ГОКа

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Круглогорский ГОК, ГОК, строительство, Борис Дубровский,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 25.02.2019 08:21 Мск В Миассе депутаты-единороссы намерены оказать противодействие проекту строительства ГОКа
Ранее 22.02.2019 12:15 Мск Дубровский назвал "востребованным для региона" проект строительства ГОКа в Миассе
Ранее 20.02.2019 09:46 Мск "Инвестиции – приоритетное направление". В Миассе хотят построить ГОК, жители выступили против

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Надо ли ужесточать ответственность СМИ за так называемые "фейк-новости"?

Результаты 428

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети