"Это недопустимо!" Дубровский потребовал остановить работы на площадке, где планируется построить ГОКа

Губернатор Борис Дубровский потребовал немедленно остановить строительные работы на горе Круглой, где планируется строительство ГОКа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Глава области подчеркнул, что все подобные проекты таят в себе различные риски, и прежде всего экологические. Поэтому глава области потребовал от инвестора соблюдения законодательства и процедур.

"Есть разрешение на геологоразведку – ведите геологоразведку. Но сейчас там без каких-либо на то разрешений ведется капитальное строительство, этот факт установлен. И это недопустимо! Поэтому строительные работы на горе Круглой должны быть немедленно прекращены", – подчеркнул он.

Напомним, ранее Борис Дубровский заявил, что решение о строительстве ГОКа в Миассе будет принято после проведения геологоразведки.

В Миассе хотят построить горно-обогатительный комбинат. Еще в ноябре прошлого года администрация города заключила типовое соглашение об инвестиционном сотрудничестве с ООО "Круглогорский ГОК", основным учредителем которого является бывший сенатор от ХМАО Виктор Пичугов. Для строительства промышленного объекта необходимо провести смену функционального назначения земель с сельскохозяйственного использования на промышленное. Вопрос вынесли на публичные слушания, которые прошли 18 февраля и были признаны несостоявшимися.

Фракция "Единой России" в городском собрании выступила против строительства ГОКа.