25 Февраля 2019
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В Уинском рухнула водонапорная башня: не выдержал трос

В селе Уинское рухнула старая водонапорная башня. Об этом сообщили жители поселения в социальных сетях, передает корреспондент Накануне.RU.

Обрушение башни произошло вчера вечером. По словам селян, в Уинском после случившегося возникли проблемы с водоснабжением.

"Слава богу никого не придавило", "Падает все - дома, мосты, ракеты... Падает уровень жизни, рождаемость... Вот и башня не выдержала... Растут и не падают только цены, тарифы ЖКХ и зарплаты чиновников", "Какой ужас", "На ракету походит", - высказали мнение подписчики группы ЧП ДТП Пермь.

водонапорная башня, Уинское(2019)|Фото: ЧП ДТП Пермь

В администрации Уинского пояснили, что причиной падения башни стала ее изношенность. Не выдержал трос, который ее удерживал. Также в мэрии добавили, что водоснабжение в селе было незамедлительно восстановлено.

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В Уинском рухнула водонапорная башня: не выдержал трос

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Теги: водонапорная башня, Уинское, обрушение, водоснабжение



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