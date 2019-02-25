В Свердловской области повысили цены за коммунальные услуги

В Свердловской области повысили цена за коммунальные услуги. Постановление "Об областном стандарте стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2019 год" подписал губернатор региона Евгений Куйвашев. Документ опубликован на портале правовой информации, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Если в 2018 году одиноко проживающий житель Екатеринбурга платил в отопительный период 4 тыс. 487 руб., то в этом году - 4 тыс. 982 руб. Один член семьи, состоящей из двух человек, заплатит за ЖКХ 3 тыс. 899 руб. В прошлом году цена была ниже - 3 тыс. 450 руб.

Согласно документу, счета за "коммуналку" выросли на 300-400 руб.

Больше всех будут платить жители Алапаевска - 6 тыс. 461 руб., вместо 5 тыс. 742 руб.

Ранее жители Екатеринбурга были шокированы новыми счетами с "мусорной" строкой. За трёх человек - плюс 500 руб.

Напомним, что "мусорная реформа" стартовала по всей России с 1 января 2019 г. С этого времени все полномочия по сбору, вывозу, сортировке, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО передаются региональным операторам. В Свердловской области Северную административно-производственную зону с центром в Нижнем Тагиле будет обслуживать компания "Рифей", Западную с центром в Первоуральске – ООО "ТБО "Экосервис", Восточную с центром в Екатеринбурге – ЕМУП "Спецавтобаза". Что же касается тарифа, то с одного прописанного в квартире жильца будет взиматься около 160 руб. в месяц, а с владельца частного дома больше.