25 Февраля 2019
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Политика За рубежом

США отложили повышение пошлин на китайскую продукцию по решению Трампа

США отсрочат намеченное на 1 марта повышение пошлин на китайскую продукцию. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
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По его словам, Штаты "достигли существенного прогресса в переговорах по торговле с Китаем", поэтому он и принял данное решение. Таким образом Трамп решил отметить налаживание отношений с азиатским государством.

Как напоминает ПолитЭксперт, Трамп уже заявлял, что Вашингтон может отложить намеченное на 1 марта повышение пошлин на китайские товары.

Ранее стало известно, что следующая встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина может состояться в марте этого года.

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США отложили повышение пошлин на китайскую продукцию по решению Трампа

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Теги: Трамп, Китай, США, пошлины



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