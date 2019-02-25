США отложили повышение пошлин на китайскую продукцию по решению Трампа

США отсрочат намеченное на 1 марта повышение пошлин на китайскую продукцию. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

По его словам, Штаты "достигли существенного прогресса в переговорах по торговле с Китаем", поэтому он и принял данное решение. Таким образом Трамп решил отметить налаживание отношений с азиатским государством.

Как напоминает ПолитЭксперт, Трамп уже заявлял, что Вашингтон может отложить намеченное на 1 марта повышение пошлин на китайские товары.

Ранее стало известно, что следующая встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина может состояться в марте этого года.